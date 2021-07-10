"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен на выходные

Объявленный Гидрометцентром России в среду "оранжевый" уровень погодной опасности в Москве продлен до вечера воскресенья.
"Аномально жаркая погода, температура выше нормы на 7 и более градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы, которое действует до 19:00 воскресенья.
"Оранжевый" уровень означает, что погода потенциально опасна, есть вероятность стихийных бедствий и ущерба.
По прогнозу Гидрометцентра России, в субботу, воскресенье и понедельник в столице ожидается до 33, во вторник и среду - до 34, в четверг - до 35, в пятницу - до 36 градусов тепла.
В метеобюро города "Интерфаксу" уточнили, что температурный рекорд для 10 июля в Москве был установлен в 1996 году (33,4) и, возможно, будет побит.
Абсолютный температурный максимум июля принадлежит 2010 году (38,2). Такая аномалия была зафиксирована 29 июля.
Москву накрыла вторая волна аномальной жары с начала лета, 20-28 июня в городе уже действовал "оранжевый" уровень погодной опасности.
За неделю в городе были побиты четыре температурных рекорда дня, установленные в 1917, в 1948 (дважды) и 2013 годах. Июнь 2021 года стал самым знойным за 142-летнюю историю метеонаблюдений в столице с абсолютным показателем 34,8 градуса.
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