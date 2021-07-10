В государственной компании "Иранские железные дороги", управляющей железнодорожной сетью страны, отрицают информацию о кибератаке на ее компьютерные системы, спровоцировавшей перебои в работе транспорта, сообщают в субботу западные СМИ.
"Никакого сбоя или кибератаки против пассажирских, грузовых, междугородних перевозок не было", - приводят СМИ слова представителя компании Садегха Секри.
В компании отметили, что поезда отправляются и прибывают по графику и без проблем.
Накануне появлялась информация, что железнодорожные перевозки в стране столкнулись с серьезнейшими проблемами из-за сбоя в компьютерных системах, вероятно, из-за кибератаки. Сообщалось об отмене или переносе сотен железнодорожных рейсов.
СМИ напоминают, что ранее против Ирана неоднократно проводились кибератаки. В частности, в конце 2019 года атаке подверглась правительственная инфраструктура. Однако министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил тогда, что власти отбили это нападение. Он не уточнил, кто стоял за кибератакой, и против каких целей она была направлена.
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