Правительственные силы Афганистана восстановили контроль над уездом в провинции Бадахшан - МВД

Уезд Яфтали Паин провинции Бадахшан освобожден из-под контроля талибов, сообщил в субботу пресс-центр Министерства внутренних дел Афганистана.
"Силы безопасности и обороны в ходе совместной операции очистили от террористов уезд Яфтали Паин провинции Бадахшан. В ходе этой операции силы безопасности захватили большое количество оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
Накануне один из руководителей политофиса движения в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар сообщил, что "провинция Бадахшан имеет 28 уездов, в настоящий момент все уезды фактически перешли под управление исламских эмиратов, кроме административного центра провинции".
В четверг в Файзабад прибыл бывший командующий 203 корпусом "Тандар" Джалалуддин Яфтали (уроженец уезда Яфтал), который сообщил своим сторонникам, что подал в отставку со своего поста для того, чтобы возглавить борьбу местных отрядов самообороны против талибов.
Яфтали командовал 203-й корпусом "Тандар" (Гром) афганской национальной армии (АНА) со штаб-квартирой в Гардезе, на востоке Афганистана.
Между тем, пресс-центр Министерства обороны Афганистана сообщил в субботу, что правительственным силам удалось выбить талибов из уезда Али-Абад в провинции Кундуз.
Всего за прошедшие сутки, по сведениям Минобороны Афганистана, в стране убит 191 террорист, 102 - ранены и 23 человека арестованы. Боестолкновения правительственных сил с талибами продолжались в провинциях Газни, Хост, Забул, Бадгис, Балх, Сар-э Поль, Гильменд, Нимруз, Кундуз, Тахар и Каписа.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
В Азербайджане продлен срок выплат надбавок медработникам из-за COVID-19
Финляндия открывает границы для граждан Азербайджана
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186 млн - университет Хопкинса
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?