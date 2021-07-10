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Дальнее зарубежье 10.07.2021 16:13

Правительственные силы Афганистана восстановили контроль над уездом в провинции Бадахшан - МВД

Уезд Яфтали Паин провинции Бадахшан освобожден из-под контроля талибов, сообщил в субботу пресс-центр Министерства внутренних дел Афганистана.

"Силы безопасности и обороны в ходе совместной операции очистили от террористов уезд Яфтали Паин провинции Бадахшан. В ходе этой операции силы безопасности захватили большое количество оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

Накануне один из руководителей политофиса движения в Катаре, глава делегации в Москве Шахабуддин Делавар сообщил, что "провинция Бадахшан имеет 28 уездов, в настоящий момент все уезды фактически перешли под управление исламских эмиратов, кроме административного центра провинции".

В четверг в Файзабад прибыл бывший командующий 203 корпусом "Тандар" Джалалуддин Яфтали (уроженец уезда Яфтал), который сообщил своим сторонникам, что подал в отставку со своего поста для того, чтобы возглавить борьбу местных отрядов самообороны против талибов.

Яфтали командовал 203-й корпусом "Тандар" (Гром) афганской национальной армии (АНА) со штаб-квартирой в Гардезе, на востоке Афганистана.

Между тем, пресс-центр Министерства обороны Афганистана сообщил в субботу, что правительственным силам удалось выбить талибов из уезда Али-Абад в провинции Кундуз.

Всего за прошедшие сутки, по сведениям Минобороны Афганистана, в стране убит 191 террорист, 102 - ранены и 23 человека арестованы. Боестолкновения правительственных сил с талибами продолжались в провинциях Газни, Хост, Забул, Бадгис, Балх, Сар-э Поль, Гильменд, Нимруз, Кундуз, Тахар и Каписа.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]