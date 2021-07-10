Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны

Для более эффективного проведения кадровых реформ в азербайджанской армии будут использованы новые технологии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев в ходе выступления на учебно-методическом совещании кадрового состава объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений специального назначения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Велиева, в соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возложены большие обязательства.

"Подготовлены новые проекты, позволяющие быстрее и эффективнее организовывать размещение и ротацию личного состава, осуществлять кадровые реформы. Работы, проводимые в этой сфере, организованы в соответствии с требованиями соответствующих законодательных актов", - отметил замминистра.

А.Салаева