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Оборона 10.07.2021 16:36

Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны

Для более эффективного проведения кадровых реформ в азербайджанской армии будут использованы новые технологии.

Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев в ходе выступления на учебно-методическом совещании кадрового состава объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений специального назначения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Велиева, в соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возложены большие обязательства.

"Подготовлены новые проекты, позволяющие быстрее и эффективнее организовывать размещение и ротацию личного состава, осуществлять кадровые реформы. Работы, проводимые в этой сфере, организованы в соответствии с требованиями соответствующих законодательных актов", - отметил замминистра.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]