Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны

Для более эффективного проведения кадровых реформ в азербайджанской армии будут использованы новые технологии.
Об этом заявил заместитель министра обороны Азербайджана Керим Велиев в ходе выступления на учебно-методическом совещании кадрового состава объединений, соединений, воинских частей и военно-учебных заведений специального назначения, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
По словам Велиева, в соответствии с поручениями главы государства по проведению структурных реформ в азербайджанской армии и увеличению ее численного состава на кадровые органы возложены большие обязательства.
"Подготовлены новые проекты, позволяющие быстрее и эффективнее организовывать размещение и ротацию личного состава, осуществлять кадровые реформы. Работы, проводимые в этой сфере, организованы в соответствии с требованиями соответствующих законодательных актов", - отметил замминистра.
А.Салаева
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