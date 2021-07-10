Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, отправившийся накануне в турне по странам Азии, приложит усилия для заключения мира между афганским правительством и движением "Талибан", говорится в заявлении госдепа.
"В поездке спецпредставитель Халилзад продолжит вести целеустремленную дипломатическую деятельность и добиваться мирного соглашения между Исламской Республикой (Афганистан - ИФ) и "Талибаном", - отмечается в документе.
Согласно заявлению, Халилзад посетит Катар, Пакистан и Узбекистан.
В госдепе уточнили, что Халилзад будет работать со всеми региональными и международными силами, способными повлиять на ситуацию, для достижения консенсуса по политическому соглашению. В ведомстве указали на срочную необходимость таких договоренностей, чтобы Афганистан и регион в целом смогли бы как можно скорее ощутить преимущества мира, в том числе для торговли и развития.
США и их партнеры находятся на завершающей фазе вывода контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все американские военные покинут афганскую территорию до 11 сентября. Однако в июле в Вашингтоне сообщили, что планируют завершить этот процесс уже в августе.
Вместе с тем за последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане, причем в ряде случаев действуют очень успешно. Афганские власти, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.
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