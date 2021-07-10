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Дальнее зарубежье 10.07.2021 17:15

Халилзад в ходе поездки по странам Азии будет добиваться мирного соглашения между Кабулом и талибами - госдеп

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, отправившийся накануне в турне по странам Азии, приложит усилия для заключения мира между афганским правительством и движением "Талибан", говорится в заявлении госдепа.

"В поездке спецпредставитель Халилзад продолжит вести целеустремленную дипломатическую деятельность и добиваться мирного соглашения между Исламской Республикой (Афганистан - ИФ) и "Талибаном", - отмечается в документе.

Согласно заявлению, Халилзад посетит Катар, Пакистан и Узбекистан.

В госдепе уточнили, что Халилзад будет работать со всеми региональными и международными силами, способными повлиять на ситуацию, для достижения консенсуса по политическому соглашению. В ведомстве указали на срочную необходимость таких договоренностей, чтобы Афганистан и регион в целом смогли бы как можно скорее ощутить преимущества мира, в том числе для торговли и развития.

США и их партнеры находятся на завершающей фазе вывода контингента из Афганистана. Изначально планировалось, что все американские военные покинут афганскую территорию до 11 сентября. Однако в июле в Вашингтоне сообщили, что планируют завершить этот процесс уже в августе.

Вместе с тем за последние месяцы талибы активизировали наступательные операции в Афганистане, причем в ряде случаев действуют очень успешно. Афганские власти, со своей стороны, удерживают контроль над крупными городами.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]