В Азербайджане снижение числа новых случаев COVID-19, скончались два человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 136 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,098 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 174 случаях заражения.

За сутки зафиксировано два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 984 человека.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,725 тыс. (+ 57 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 389 человек.

Азербайджанские медики за сутки провели 10 463 теста на коронавирус против 9 947 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 842,136 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева