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Здравоохранение 10.07.2021 17:44

В Азербайджане снижение числа новых случаев COVID-19, скончались два человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 136 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,098 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 174 случаях заражения.

За сутки зафиксировано два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 984 человека.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,725 тыс. (+ 57 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 389 человек.

Азербайджанские медики за сутки провели 10 463 теста на коронавирус против 9 947 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 842,136 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]