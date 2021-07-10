В Азербайджане снижение числа новых случаев COVID-19, скончались два человека

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 136 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,098 тыс., сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 174 случаях заражения.
За сутки зафиксировано два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 984 человека.
Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,725 тыс. (+ 57 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 389 человек.
Азербайджанские медики за сутки провели 10 463 теста на коронавирус против 9 947 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 842,136 тыс. тестов на COVID-19.
А.Салаева
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Туркменистан стягивает военную технику на границу с Афганистаном
В Москве за вакциной "КовиВак" выстроились очереди
Власти Пакистана опасаются обострения проблемы наркотрафика из-за конфликта в Афганистане
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?