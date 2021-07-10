Интернет-сайты Министерства дорог и городского развития Ирана вышли из строя

Интернет-сайты Министерства дорог и городского развития Ирана перестали работать в субботу из-за "сбоя в сети" в компьютерных системах у сотрудников ведомства, сообщает агентство Associated Press (AP).
Другие детали инцидента пока не разглашаются, власти ведут расследование инцидента. Однако AP указывает, что речь идет уже о втором происшествии с компьютерными системами, связанными с этим министерством.
Так, накануне поступали сообщения, что система железнодорожных сообщений Ирана подверглась атаке хакеров, которые размещали фальшивые сообщения об отмене и задержках в движении поездов на информационных табло станций по всей стране. Но в субботу государственная компания "Иранские железные дороги", управляющая железнодорожной сетью страны, опровергла информацию о кибератаке и проблемах с движением поездов.
Вместе с тем, отмечает AP, в субботу министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми предупредил о возможных кибератаках с целью вымогательства.
Ранее против Ирана неоднократно проводились кибератаки. В частности, в конце 2019 года атаке подверглась правительственная инфраструктура. Однако министр Джахроми заявил тогда, что власти отбили это нападение. Он не уточнил, кто стоял за кибератакой, и против каких целей она была направлена.
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