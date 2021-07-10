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Дальнее зарубежье 10.07.2021 18:11

Интернет-сайты Министерства дорог и городского развития Ирана вышли из строя

Интернет-сайты Министерства дорог и городского развития Ирана перестали работать в субботу из-за "сбоя в сети" в компьютерных системах у сотрудников ведомства, сообщает агентство Associated Press (AP).

Другие детали инцидента пока не разглашаются, власти ведут расследование инцидента. Однако AP указывает, что речь идет уже о втором происшествии с компьютерными системами, связанными с этим министерством.

Так, накануне поступали сообщения, что система железнодорожных сообщений Ирана подверглась атаке хакеров, которые размещали фальшивые сообщения об отмене и задержках в движении поездов на информационных табло станций по всей стране. Но в субботу государственная компания "Иранские железные дороги", управляющая железнодорожной сетью страны, опровергла информацию о кибератаке и проблемах с движением поездов.

Вместе с тем, отмечает AP, в субботу министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми предупредил о возможных кибератаках с целью вымогательства.

Ранее против Ирана неоднократно проводились кибератаки. В частности, в конце 2019 года атаке подверглась правительственная инфраструктура. Однако министр Джахроми заявил тогда, что власти отбили это нападение. Он не уточнил, кто стоял за кибератакой, и против каких целей она была направлена.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]