Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.07.2021 18:19

Катер врезался в набережную в Петербурге, девять человек госпитализированы

Девять пассажиров моторного катера, врезавшегося в бетонную набережную в Петербурге, попали в больницу, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу в субботу.

"(В результате инцидента - ИФ) пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы они были извлечены, переданы медикам. По результатам осмотра все госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, в числе девяти находившихся на борту катера людей было трое детей.

Между тем, по предварительным данным регионального главка МВД, пострадали восемь человек.

Ранее в субботу в районе пересечения Балтийского бульвара и Маршала Захарова в Дудергофском канале моторный катер врезался в бетонную набережную. Катер не затонул.

В связи с инцидентом проверку проводят полиция и Северо-Западная транспортная прокуратура.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]