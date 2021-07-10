Катер врезался в набережную в Петербурге, девять человек госпитализированы

Девять пассажиров моторного катера, врезавшегося в бетонную набережную в Петербурге, попали в больницу, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу в субботу.

"(В результате инцидента - ИФ) пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы они были извлечены, переданы медикам. По результатам осмотра все госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточняют в ведомстве, в числе девяти находившихся на борту катера людей было трое детей.

Между тем, по предварительным данным регионального главка МВД, пострадали восемь человек.

Ранее в субботу в районе пересечения Балтийского бульвара и Маршала Захарова в Дудергофском канале моторный катер врезался в бетонную набережную. Катер не затонул.

В связи с инцидентом проверку проводят полиция и Северо-Западная транспортная прокуратура.