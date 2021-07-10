Катер врезался в набережную в Петербурге, девять человек госпитализированы

Девять пассажиров моторного катера, врезавшегося в бетонную набережную в Петербурге, попали в больницу, сообщает пресс-служба управления МЧС по городу в субботу.
"(В результате инцидента - ИФ) пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы они были извлечены, переданы медикам. По результатам осмотра все госпитализированы", - говорится в сообщении.
Как уточняют в ведомстве, в числе девяти находившихся на борту катера людей было трое детей.
Между тем, по предварительным данным регионального главка МВД, пострадали восемь человек.
Ранее в субботу в районе пересечения Балтийского бульвара и Маршала Захарова в Дудергофском канале моторный катер врезался в бетонную набережную. Катер не затонул.
В связи с инцидентом проверку проводят полиция и Северо-Западная транспортная прокуратура.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение
Австралийка Эшли Барти впервые выиграла турнир в Уимблдоне
В Азербайджане от COVID-19 полностью привито почти 16% населения
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?