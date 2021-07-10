Тысячи москвичей в субботу привились вакциной от коронавируса "КовиВак", в результате ближе к вечеру запасы препарата были практически исчерпаны, ожидаются новые поставки.
По данным сайта мэра и правительства Москвы, вакцина "КовиВак" 10 июля поступила в 14 павильонов "Здоровая Москва". В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата.
Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, вакцина закончилась за три дня.
Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года.
В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН. Препарат "ЭпиВакКорона" в столице в настоящее время отсутствует, ожидается поставка следующей партии вакцины.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение
Австралийка Эшли Барти впервые выиграла турнир в Уимблдоне
В Азербайджане от COVID-19 полностью привито почти 16% населения
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?