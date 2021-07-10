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СНГ 10.07.2021 19:52

В Москве за вакциной "КовиВак" выстроились очереди

Тысячи москвичей в субботу привились вакциной от коронавируса "КовиВак", в результате ближе к вечеру запасы препарата были практически исчерпаны, ожидаются новые поставки.

По данным сайта мэра и правительства Москвы, вакцина "КовиВак" 10 июля поступила в 14 павильонов "Здоровая Москва". В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата.

Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, вакцина закончилась за три дня.

Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН. Препарат "ЭпиВакКорона" в столице в настоящее время отсутствует, ожидается поставка следующей партии вакцины.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]