Тысячи москвичей в субботу привились вакциной от коронавируса "КовиВак", в результате ближе к вечеру запасы препарата были практически исчерпаны, ожидаются новые поставки.

По данным сайта мэра и правительства Москвы, вакцина "КовиВак" 10 июля поступила в 14 павильонов "Здоровая Москва". В каждый из павильонов завезли не более 850 доз препарата.

Предыдущую партию "КовиВака" доставили в московские пункты вакцинации 25 июня, вакцина закончилась за три дня.

Вакцинация от COVID-19 в столице стартовала в начале декабря 2020 года.

В настоящее время для массовой вакцинации в России используется четыре вакцины - "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН. Препарат "ЭпиВакКорона" в столице в настоящее время отсутствует, ожидается поставка следующей партии вакцины.