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Происшествия 10.07.2021 20:36

Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение

Россия выдала Германии гражданина Азербайджана, подозреваемого в подрыве гранаты у входа в развлекательное заведение, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня в московском аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова состоялась передача представителям правоохранительных органов Федеративной Республики Германия гражданина Азербайджанской Республики Эльшада Азизова, также известного как Ельшад Гуламмирзаев", - сказала Волк.

"В международном розыске фигурант находился по запросу комиссариата полиции немецкого города Саарбрюккен",- подчеркнула она.

Властями ФРГ Азизову инкриминируется попытка убийства: в 2016 году он привел в действие ручную гранату рядом с входом в развлекательное заведение, где в это время находились люди.

По предварительным данным, нападение произошло в ходе межэтнических столкновений.

"В июне 2018 года в Канавинском районе Нижнего Новгорода сотрудниками полиции в рамках обеспечения общественной безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу - 2018 Эльшад Азизов был задержан по подозрению в двух грабежах. За совершение данных преступлений Московский районный суд города Нижнего Новгорода назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. После отбытия наказания было принято решение о передаче фигуранта немецкой стороне", - сказала Волк.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]