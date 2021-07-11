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Дальнее зарубежье 11.07.2021 09:02

Взрыв прогремел на газовом заводе в Сирии в расположении американских военных

На газоперерабатывающем заводе "Коноко" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, где расквартированы американские военные, раздался взрыв, сообщило сирийское государственное информационное агентство САНА.

Агентство, ссылаясь на собственные источники, информировало, что "на газоперерабатывающем заводе "Коноко" на территории военной базы американских оккупационных сил на востоке страны произошел взрыв".

Израильское издание The Jerusalem Post, ссылаясь на местный источник новостей "Дейр-эз-Зор 24", сообщило, что взрыв мог быть вызван минометным снарядом.

Минобороны США, как сообщают СМИ, в свою очередь заявило, что взрыв стал результатом "непрямой атаки" на американских военных. Жертв, пострадавших и разрушений нет.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]