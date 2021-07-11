В Казахстане выявлено максимальное с начала пандемии число заражений COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 тыс. 695 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила в воскресенье межведомственная комиссия по нераспространению COVID-19.

Днем ранее в стране было подтверждено 3 тыс. 130 случаев COVID-19.

Так, в Нур-Султане за последние сутки зарегистрировано 914 случаев заражения COVID-19, в Алматы - 620, в Шымкенте - 312, в Акмолинской области - 131, в Актюбинской области - 102, в Алматинской области - 114, в Атырауской области - 256, в Восточно-Казахстанской области - 71, в Жамбылской области - 51, в Западно-Казахстанской области - 205, в Карагандинской области - 449, в Костанайской области - 81, в Кызылординской области - 54, в Мангистауской области - 116, в Павлодарской области - 137, в Северо-Казахстанской области - 28, в Туркестанской области - 54.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 454 тыс. 825 случаев COVID-19.

Вместе с тем, с начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции выздоровели 412 тыс. 007 человек, в том числе 1 тыс. 857 - за последние сутки.

По информации Минздрава Казахстана, с начала пандемии от коронавирусной инфекции, подтвержденной ПЦР-тестом (КВИ+), умерли 4 тыс. 647 человек, из них 38 - за последние сутки.

Кроме того, в стране за сутки выявлено 118 случаев заболеваемости пневмонией с признаками коронавируса, не подтвержденных ПЦР (КВИ-), умерли три человека. Сутками ранее зафиксировано 112 случаев заболеваемости пневмонией и пять летальных исходов от нее.

По данным Минздрава, всего с 13 марта 2020 года в республике зарегистрировано 57 тыс. 860 случаев заболеваемости пневмонией с клиническими проявлениями коронавируса, но с отрицательным результатом ПЦР, умерли от нее 3 тыс. 489 человек.

Таким образом, с начала пандемии число заражений COVID-19 с подтвержденным и не подтвержденным ПЦР диагнозом в Казахстане составило 512 тыс. 685 случаев, число жертв - 8 тыс. 136 человек.

По состоянию на 11 июля лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 39 тыс. 619 человек, из них 38 тыс. 171 с положительным ПЦР-тестом (КВИ+) и 1 тыс. 448 с отрицательным (КВИ-), в стационарах находятся 12 тыс. 910 пациентов, на амбулаторном лечении - 26 тыс. 709.

"Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 795 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 175, на аппарате ИВЛ - 102", - указывается в сводке Минздрава.

Население Казахстана превышает 18,9 млн человек.