Пиковые значения заболеваемости COVID-19 преодолели в Москве - Собянин

В Москве преодолели пиковые значения заболеваемости COVID-19, началась стабилизация, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мэр добавил, что цифры снижения заболеваемости "сами по себе" мало что говорят, поскольку количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 большое: около 1,7 тыс. в день. Они поступают в больницы города.

Накануне в Москве зафиксировали более 5,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, это на 14% меньше, чем днем ранее.