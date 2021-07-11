Пиковые значения заболеваемости COVID-19 преодолели в Москве - Собянин

В Москве преодолели пиковые значения заболеваемости COVID-19, началась стабилизация, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Слава Богу, мы пиковые значения преодолели, и сейчас наблюдается некоторая стабилизация. Даже можно сказать, небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).
Мэр добавил, что цифры снижения заболеваемости "сами по себе" мало что говорят, поскольку количество пациентов с тяжелым течением COVID-19 большое: около 1,7 тыс. в день. Они поступают в больницы города.
Накануне в Москве зафиксировали более 5,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, это на 14% меньше, чем днем ранее.
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