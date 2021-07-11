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СНГ 11.07.2021 11:10

В Новгородской области появится особая экономическая зона

В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

"Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На еетерритории будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Также планируется запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, инвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест.

Территория, отведенная под ОЭЗ, частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Еедальнейшим обустройством займутся региональные власти. Стоимость этих работ оценивается в 1,3 млрд рублей, отметили в пресс-службе.

"Особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]