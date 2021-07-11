В Новгородской области появится особая экономическая зона

В Новгородской области будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-внедренческого типа. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.
"Общая площадь ОЭЗ составит более 180 га. На еетерритории будут открыты предприятия по производству лекарств на основе моноклональных антител, микроэлектронной продукции, полуприцепной техники. Также планируется запустить заводы по переработке рапса, изготовлению тепло- и звукоизоляционных материалов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, ожидается, что компании, получившие статус резидента ОЭЗ, инвестируют в экономику региона порядка 8 млрд рублей, создадут более 700 рабочих мест.
Территория, отведенная под ОЭЗ, частично оснащена инженерной и транспортной инфраструктурой. Еедальнейшим обустройством займутся региональные власти. Стоимость этих работ оценивается в 1,3 млрд рублей, отметили в пресс-службе.
"Особые экономические зоны формируются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. Размещение в ОЭЗ дает бизнесу ряд преимуществ. В первую очередь - налаженную инфраструктуру и коммуникации. Речь идет также о минимизации административных барьеров, налоговых льготах и таможенных преференциях", - отмечается в сообщении.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Глава Минфина США обеспокоена, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
Историк Экозьянц: Кого веками называли армянами?
На Шпицбергене построят подземное хранилище музыки
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн - университет Хопкинса
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?