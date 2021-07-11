Историк Экозьянц: Кого веками называли армянами?

На ютуб-канале «VMedia», занимающимся разоблачением создаваемых в Армении фейков, особенно фейков исторического плана, появилось новое видео.
«В самом начале географы и картографы Арменией называли один из регионов Азии. Поначалу это был просто азиатский регион. А армянами называли всех, кто его населял, всех без исключения. Причем большинство тех, кто населял эту Армению, были мусульмане. Просто человек живёт там и его называли армянином», - приводит ютуб-канал в этом видео слова российского ученого и историка армянского происхождения Филиппа Экозьянца.
По словам Экозьянца, чуть позже армянами стали называть христианскую секту. «И из региона Армения попытались сделать христианское государство Армения», - утверждает историк.
Канал отмечает, что в истории есть немало таких примеров, когда название страны в древности путают с какой-либо современной страной. Например, Волжская Булгария не имеет никакого отношения к современной Болгарии, как и сегодняшняя Албания никак не связана с Кавказской Албанией, существовавшей в древности, а надпись «Германик» на скалах в Гобустане не означает, что тут прошли немцы.
Известный математик Рене Декарт как-то сказал: «Уточните значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений».
Это особенно важно, когда речь идет об истории и событиях далекого прошлого.
«С учетом всего этого, Экозьянц предлагает армянам взглянуть на себя со стороны. Может после этого, армяне прекратят разговоры о самой «древней нации», о самом «первом христианском государстве» и армянские националисты, наконец, пересмотрят свою захватническую, агрессивную политику в отношении соседних государств», - подчеркивает ютуб-канал «VMedia».
Х.Насирзаде
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