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Это интересно 11.07.2021 11:50

Историк Экозьянц: Кого веками называли армянами?

На ютуб-канале «VMedia», занимающимся разоблачением создаваемых в Армении фейков, особенно фейков исторического плана, появилось новое видео.

«В самом начале географы и картографы Арменией называли один из регионов Азии. Поначалу это был просто азиатский регион. А армянами называли всех, кто его населял, всех без исключения. Причем большинство тех, кто населял эту Армению, были мусульмане. Просто человек живёт там и его называли армянином», - приводит ютуб-канал в этом видео слова российского ученого и историка армянского происхождения Филиппа Экозьянца.

По словам Экозьянца, чуть позже армянами стали называть христианскую секту. «И из региона Армения попытались сделать христианское государство Армения», - утверждает историк.

Канал отмечает, что в истории есть немало таких примеров, когда название страны в древности путают с какой-либо современной страной. Например, Волжская Булгария не имеет никакого отношения к современной Болгарии, как и сегодняшняя Албания никак не связана с Кавказской Албанией, существовавшей в древности, а надпись «Германик» на скалах в Гобустане не означает, что тут прошли немцы.

Известный математик Рене Декарт как-то сказал: «Уточните значение слов, и вы избавите человечество от половины заблуждений».

Это особенно важно, когда речь идет об истории и событиях далекого прошлого.

«С учетом всего этого, Экозьянц предлагает армянам взглянуть на себя со стороны. Может после этого, армяне прекратят разговоры о самой «древней нации», о самом «первом христианском государстве» и армянские националисты, наконец, пересмотрят свою захватническую, агрессивную политику в отношении соседних государств», - подчеркивает ютуб-канал «VMedia».

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, ИСТОРИК, МИФ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]