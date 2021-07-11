Российские регионы получат 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,2 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
"Средства получат девять регионов. Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 8 июля, большая часть этой суммы - свыше 1 млрд рублей - пойдет на восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной из-за паводков. В числе регионов, которые получат такую поддержку, - Иркутская и Амурская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Еврейская автономная область", - говорится в сообщении.
Ещев трех субъектах деньги пойдут на финансирование значимых для территорий проектов. Так, в Липецкой области их потратят на продолжение строительства восточного обхода регионального центра, в Орловской области - на реконструкцию моста через реку Зушу, в Северной Осетии - Алании - на завершение работ по созданию путепровода на дороге Владикавказ - Лескен-2.
"Поддержание дорожной инфраструктуры и еерасширение - один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено 130 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.
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