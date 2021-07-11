Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.07.2021 12:05

Российские регионы получат 1,2 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1,2 млрд рублей на развитие транспортной инфраструктуры в российских регионах, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.

"Средства получат девять регионов. Как отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 8 июля, большая часть этой суммы - свыше 1 млрд рублей - пойдет на восстановление дорожной инфраструктуры, поврежденной из-за паводков. В числе регионов, которые получат такую поддержку, - Иркутская и Амурская области, Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Еврейская автономная область", - говорится в сообщении.

Ещев трех субъектах деньги пойдут на финансирование значимых для территорий проектов. Так, в Липецкой области их потратят на продолжение строительства восточного обхода регионального центра, в Орловской области - на реконструкцию моста через реку Зушу, в Северной Осетии - Алании - на завершение работ по созданию путепровода на дороге Владикавказ - Лескен-2.

"Поддержание дорожной инфраструктуры и еерасширение - один из приоритетов работы правительства. В этом году на опережающее строительство дорог и реконструкцию инфраструктурных объектов уже было направлено 130 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]