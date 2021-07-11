В Иране откроется Региональный центр морской безопасности

Региональный центр морской безопасности с участием 36 стран откроется в порту Чабахар на юге Ирана.
Об этом сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает ИРНА.
Он отметил, что открытие центра предусмотрено решением, принятым на 7-м Военно-морском симпозиуме стран Индийского океана во Франции. Цель – обмен информацией между странами региона для установления полной безопасности на море.
По словам Ханзади, такого рода центр создается в регионе впервые, и региональные государства могут отправить своих представителей в Чабахар.
Командующий ВМС также высоко оценил возможности Ирана по производству военно-морских судов, заявив, что некоторые из них сейчас находятся в тысячах километров от страны, сопровождая иранские танкеры.
Кроме того, Ханзади сообщил о разработке и производстве в ИРИ судна на воздушной подушке (СВП).
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