Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Регион 11.07.2021 12:25

В Иране откроется Региональный центр морской безопасности

Региональный центр морской безопасности с участием 36 стран откроется в порту Чабахар на юге Ирана.

Об этом сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает ИРНА.

Он отметил, что открытие центра предусмотрено решением, принятым на 7-м Военно-морском симпозиуме стран Индийского океана во Франции. Цель – обмен информацией между странами региона для установления полной безопасности на море.

По словам Ханзади, такого рода центр создается в регионе впервые, и региональные государства могут отправить своих представителей в Чабахар.

Командующий ВМС также высоко оценил возможности Ирана по производству военно-морских судов, заявив, что некоторые из них сейчас находятся в тысячах километров от страны, сопровождая иранские танкеры.

Кроме того, Ханзади сообщил о разработке и производстве в ИРИ судна на воздушной подушке (СВП).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]