В Иране откроется Региональный центр морской безопасности

Региональный центр морской безопасности с участием 36 стран откроется в порту Чабахар на юге Ирана.

Об этом сообщил командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади, передает ИРНА.

Он отметил, что открытие центра предусмотрено решением, принятым на 7-м Военно-морском симпозиуме стран Индийского океана во Франции. Цель – обмен информацией между странами региона для установления полной безопасности на море.

По словам Ханзади, такого рода центр создается в регионе впервые, и региональные государства могут отправить своих представителей в Чабахар.

Командующий ВМС также высоко оценил возможности Ирана по производству военно-морских судов, заявив, что некоторые из них сейчас находятся в тысячах километров от страны, сопровождая иранские танкеры.

Кроме того, Ханзади сообщил о разработке и производстве в ИРИ судна на воздушной подушке (СВП).