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СНГ 11.07.2021 12:31

В России более 25 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 749 умерших

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 тыс. 033 случая, умерли за сутки 749 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 тыс. 033 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 тыс. 781 (11,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 749 пациентов, наибольшее количество летальных исходов в Москве - 110, в Санкт-Петербурге - 103. По выздоровлении были выписаны 17 тыс. 382 человека.

В Москве в воскресенье, сообщает оперативный штаб, 5 тыс. 410 новых случаев COVID-19, 6 тыс. 835 пациентов выздоровели.

Регионами с высокими темпами прироста вслед за российской столицей являются Московская область - 2 тыс. 511 новых случаев и Санкт-Петербург - 2 тыс. 007 случаев.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 783 тыс. 333 случая коронавирусной инфекции, 143 тыс. 002 умерших и 5 млн 200 тыс. 219 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в воскресенье, в России нарастающим итогом проведено более 155,5 млн тестов на COVID-19, из них 594 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн. 118 тыс. 118 человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]