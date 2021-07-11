В Грузии скончался телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

Скончался оператор грузинской телекомпании "TV Pirveli" Александр Лашкарава, которого избили участники акции протеста против "марша достоинства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Лашкарава 5 июля был доставлен в одну из тбилисских клиник с травмами после избиения. Руководитель информационной службы "TV Pirveli" Нодар Меладзе сообщал, что у него были сильные боли, вызванные переломами лицевых костей.

Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, скончался Лакшарава 8 июля у себя дома.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту его смерти. Как сообщается в распространенном в воскресенье заявлении МВД, в рамках начатого расследования назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ведомстве сообщали о задержании нескольких подозреваемых в нападении на журналиста и оператора "TV Pirveli".

5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией "марш достоинства", который должен был пройти в поддержку ЛГБТ-сообщества. В результате пострадалиболее 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.