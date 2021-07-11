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Регион 11.07.2021 13:23

В Грузии скончался телеоператор, избитый противниками ЛГБТ

Скончался оператор грузинской телекомпании "TV Pirveli" Александр Лашкарава, которого избили участники акции протеста против "марша достоинства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.

Лашкарава 5 июля был доставлен в одну из тбилисских клиник с травмами после избиения. Руководитель информационной службы "TV Pirveli" Нодар Меладзе сообщал, что у него были сильные боли, вызванные переломами лицевых костей.

Как сообщают в воскресенье грузинские СМИ, скончался Лакшарава 8 июля у себя дома.

МВД Грузии возбудило уголовное дело по факту его смерти. Как сообщается в распространенном в воскресенье заявлении МВД, в рамках начатого расследования назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в ведомстве сообщали о задержании нескольких подозреваемых в нападении на журналиста и оператора "TV Pirveli".

5 июля на журналистов в Тбилиси напала агрессивная толпа, недовольная акцией "марш достоинства", который должен был пройти в поддержку ЛГБТ-сообщества. В результате пострадалиболее 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]