Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников консульства

Власти Индии из соображений безопасности провели эвакуацию из афганского города Кандагар нескольких десятков сотрудников своего консульства, передают в воскресенье западные СМИ.

"Генконсульство в Кандагаре не закрыто. Однако, учитывая интенсивные бои близ Кандагара, индийские сотрудники вернулись на родину", - пояснили в МИД Индии. При этом консульство продолжает работать: в нем остаются сотрудники-афганцы.

В сообщениях отмечается, что по некоторым данным Кандагар покинули около 50 индийских сотрудников консульства.

На такой шаг Индия пошла на фоне боев в районе Кандагара между афганскими правительственными силами и движением "Талибан".