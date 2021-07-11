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Дальнее зарубежье 11.07.2021 13:26

Индия эвакуировала из Кандагара около 50 сотрудников консульства

Власти Индии из соображений безопасности провели эвакуацию из афганского города Кандагар нескольких десятков сотрудников своего консульства, передают в воскресенье западные СМИ.

"Генконсульство в Кандагаре не закрыто. Однако, учитывая интенсивные бои близ Кандагара, индийские сотрудники вернулись на родину", - пояснили в МИД Индии. При этом консульство продолжает работать: в нем остаются сотрудники-афганцы.

В сообщениях отмечается, что по некоторым данным Кандагар покинули около 50 индийских сотрудников консульства.

На такой шаг Индия пошла на фоне боев в районе Кандагара между афганскими правительственными силами и движением "Талибан".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]