Досрочные выборы в парламент Молдовыпроходят без значительных нарушений и при активной явке избирателей, сообщил на брифинге в воскресенье председатель Центральной избирательной комиссии страны Дорин Чимиль.
"Мы наблюдаем высокую активность избирателей. К 12:30 проголосовало почти 720 тыс. человек, что составляет почти 25% избирателей. Голосование проходит активно и на участках за рубежом, и для жителей Приднестровского региона. На участках за рубежом проголосовало более 70 тыс., на 41 участке для жителей Приднестровья - более 16 тыс. избирателей", - сказал Чимиль.
Он отметил, что в адрес ЦИК Молдовы поступило несколько запросов о незначительных нарушениях, включая один случай агитации в день выборов. "Эти запросы будут рассмотрены в соответствие с законодательством", - сказал Чимиль.
На выборах уже проголосовали многие ключевые политики Молдовы.
Президент МолдовыМайя Санду заявила на выходе с избирательного участка, что голосовала за "освобождение страны от воров". При этом она сказала, что "получила сигналы о действиях, которые могут скомпрометировать избирательный процесс".
В свою очередь экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что голосовал за "ответственную власть, которая объединит страну и не спровоцирует новые конфликты". "Я голосовал против временщиков, которые отдадут страны в чужие руки, под внешнее управление", - заявил Додон.
Тем временем действующий премьер Молдовы, министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой отдал свой голос на выборах за "умную, развитую, современную Молдову". Он сказал журналистам на выходе с участка, что хочет, чтобы "граждане Молдовымогли гордиться своей страной".
Со своей стороны, председатель парламента МолдовыЗинаидая Гречанная заявила, что голосовала за команду государственников и патриотов, которые ранее были у власти.
Для участия в досрочных выборах в парламент Молдовызарегистрированы 20 партий, два блока и один независимый кандидат. Выборы признаются состоявшимися при условии участия в них более одной трети избирателей. За ходом выборов наблюдают почти 2500 местных и международных наблюдателей.
Как заявил участвующий в международном наблюдении член ЦИК России Евгений Колюшин, выборы в парламент Молдовыпроходят в спокойной остановке.
"Утром мы присутствовали на открытии избирательных участков, затем посетили несколько участков в столице (Кишиневе). В целом обстановка спокойная", - сообщил Колюшин, которого цитирует официальный телеграм-канал ЦИК РФ.
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