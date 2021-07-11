На станциях московского метро раздают воду

Департаментом транспорта организована раздача питьевой воды на 29 станциях Московского метрополитена.
"Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро", - сообщили в телеграм-канале департамента.
Речь идет о станциях Аэропорт, Багратионовская, Баррикадная, Бульвар Адмирала Ушакова, Бульвар Рокоссовского, Бунинская аллея, ВДНХ, Водный стадион, Войковская, Деловой Центр, Измайловская, Каширская, Кунцевская, Кузьминки, Кутузовская, Орехово, Парк Победы, Пионерская, Рязанский проспект, Сокол, Студенческая, Текстильщики, Третьяковская, Тургеневская, Улица Скобелевская, Улица 1905 года, Фили, Филёвский парк и Царицыно.
В воскресение в Москву вернулась жаркая погода. По данным Росгидромета, температура в российской столицесоставит от 30 до 32 градусов тепла.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Глава Минфина США обеспокоена, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
Историк Экозьянц: Кого веками называли армянами?
На Шпицбергене построят подземное хранилище музыки
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн - университет Хопкинса
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?