На станциях московского метро раздают воду

Департаментом транспорта организована раздача питьевой воды на 29 станциях Московского метрополитена.

"Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро", - сообщили в телеграм-канале департамента.

Речь идет о станциях Аэропорт, Багратионовская, Баррикадная, Бульвар Адмирала Ушакова, Бульвар Рокоссовского, Бунинская аллея, ВДНХ, Водный стадион, Войковская, Деловой Центр, Измайловская, Каширская, Кунцевская, Кузьминки, Кутузовская, Орехово, Парк Победы, Пионерская, Рязанский проспект, Сокол, Студенческая, Текстильщики, Третьяковская, Тургеневская, Улица Скобелевская, Улица 1905 года, Фили, Филёвский парк и Царицыно.

В воскресение в Москву вернулась жаркая погода. По данным Росгидромета, температура в российской столицесоставит от 30 до 32 градусов тепла.