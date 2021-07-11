Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.07.2021 14:39

На станциях московского метро раздают воду

Департаментом транспорта организована раздача питьевой воды на 29 станциях Московского метрополитена.

"Чтобы температурные рекорды не мешали вашим планам, мы снова бесплатно раздаем воду на станциях метро", - сообщили в телеграм-канале департамента.

Речь идет о станциях Аэропорт, Багратионовская, Баррикадная, Бульвар Адмирала Ушакова, Бульвар Рокоссовского, Бунинская аллея, ВДНХ, Водный стадион, Войковская, Деловой Центр, Измайловская, Каширская, Кунцевская, Кузьминки, Кутузовская, Орехово, Парк Победы, Пионерская, Рязанский проспект, Сокол, Студенческая, Текстильщики, Третьяковская, Тургеневская, Улица Скобелевская, Улица 1905 года, Фили, Филёвский парк и Царицыно.

В воскресение в Москву вернулась жаркая погода. По данным Росгидромета, температура в российской столицесоставит от 30 до 32 градусов тепла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]