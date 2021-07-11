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СНГ 11.07.2021 14:54

Прошедший близ Крыма британский эсминец "Дефендер" вернулся в Гибралтарский пролив

Британский эсминец "Дефендер", в конце июня спровоцировавший инцидент близ Крыма, в воскресенье достиг Гибралтарского пролива, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

На сайте портала указывается, что эсминец прибыл в Гибралтар в 7:27 по местному времени.

Британский эсминец "Дефендер" зашел в акваторию Черного моря 14 июня.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца "Дефендер", который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

24 июня посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт вызвали в МИД России в связи с произошедшим инцидентом в Черном море.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявлял, что "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова.

"Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

В Министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В свою очередь госсекретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис отмечал, что в Лондоне не исключают: в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]