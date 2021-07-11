Британский эсминец "Дефендер", в конце июня спровоцировавший инцидент близ Крыма, в воскресенье достиг Гибралтарского пролива, свидетельствуют данные портала Marine Traffic.
На сайте портала указывается, что эсминец прибыл в Гибралтар в 7:27 по местному времени.
Британский эсминец "Дефендер" зашел в акваторию Черного моря 14 июня.
23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца "Дефендер", который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).
Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.
24 июня посла Великобритании в РФ Дебору Броннерт вызвали в МИД России в связи с произошедшим инцидентом в Черном море.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свою очередь заявлял, что "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова.
"Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.
"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.
В Министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.
В свою очередь госсекретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис отмечал, что в Лондоне не исключают: в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
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