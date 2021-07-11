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Макроэкономика 11.07.2021 15:09

Глава Минфина США обеспокоена, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики

Министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что новые варианты коронавируса могут стать угрозой для восстановления пострадавшей от пандемии мировой экономики, сообщают западные СМИ.

"Мы очень обеспокоены "дельта" и другими вариантами, которые могут возникнуть и поставить под угрозу подъем экономики", - заявила Йеллен журналистам в Венеции после встречи G20.

"Мы - взаимосвязанная глобальная экономика. Что происходит в одной части мира, влияет на все другие страны", - добавила она.

В настоящее время во многих странах мира интенсивно распространяется более заразный штамм COVID-19 "дельта". Его впервые обнаружили в Индии. Однако во избежание названия штаммов по географическому признаку в ВОЗ ввели их обозначения по буквам греческого алфавита.

Как сообщалось, в Великобритании уже более 90% новых заражений коронавирусом составляют заражения "дельтой". Во Франции в свою очередь выражали опасение в связи с тем, что распространение штамма "дельта" грозит четвертой волной эпидемии в стране. В Нидерландах из-за штамма "дельта" отмечают стремительный роста уровня заболевания COVID-19. По этой причине в стране вводят новые ограничения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]