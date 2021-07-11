В Азербайджане зафиксирован рост новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 156 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 337,254 тыс., сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 136 случаях заражения.

За сутки смертельных случаев от коронавирусной инфекции не зафиксировано. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 4 984 человека.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 330,762 тыс. (+ 37 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 1 тыс. 508 человек.

За сутки медики провели 10 144 теста на коронавирус против 10 463 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 852,280 тыс. тестов на COVID-19.

А.Салаева