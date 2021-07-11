Парламентские выборы в Молдове признаны состоявшимися

Досрочные выборы в парламент Молдовысостоялись - в них уже приняли участие более одной трети избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.
Согласно этим данным, по состоянию на 15:30 местного временив выборах приняло участие более 980 тыс. избирателей, что составляет 33,3% избирателей, внесенных в списки для голосования.
Для проведения выборов открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2000 в Молдове (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдовы, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).
Все избирательные участки открыты с 7:00 до 21:00 местного времени. Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.
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