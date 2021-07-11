Более 16% населения Азербайджана полностью привито от коронавируса

В Азербайджане около 1,7 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает республиканский оперштаб.
По данным на 11 июля, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 2 млн 474,911 тыс. человек, две дозы - 1 млн 633,039 тыс. человек.
Общее число сделанных доз составляет 4 млн 107,950 тыс.
Население Азербайджана на 1 мая 2021 года составляло 10 млн 133,078 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 11 июля полностью привито 16,1% населения страны.
Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.
В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.
А.Салаева
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