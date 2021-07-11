МИД Туркменистана отреагировал на сообщения о переброске военной техники к границе с Афганистаном

Министерство иностранных дел Туркменистана отреагировало на информацию о переброске военной техники к границе с Афганистаном.
"Все находящиеся в распоряжении Министерства обороны Туркменистана военные подразделения, их личный состав и военная техника остаются в местах постоянной дислокации и продолжают выполнение плановой учебной подготовки согласно предусмотренной программе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Туркменистана.
Информацию о стягивании военной техники и артиллерии Туркменистана к границе с Афганистаном во внешнеполитическом ведомстве назвали "непроверенной и откровенно необъективной".
В пресс-службе отметили, что "благодаря братским отношениям двух соседних государств и их народов, туркмено-афганская граница является границей дружбы и сотрудничества": "В соответствии с исконными традициями добрососедства, а также твердо выполняя незыблемые принципы международного права и обязательства, закрепленные в двусторонних соглашениях, Туркменистан стремится поддерживать и укреплять миролюбивые и добрососедские связи с братским Афганистаном".
В сообщении также подчеркивается, что объективность и честность на медиа-пространстве, распространение только проверенной и всесторонне взвешенной информации "особенно важно в современных условиях актуализации ряда аспектов международной проблематики, в том числе и вопросов мирного урегулирования ситуации в Афганистане".
"Туркменистан выступает за поиск и реализацию политико-дипломатических механизмов и инструментов восстановления мира на многострадальной афганской земле", - говорится в сообщении МИД.
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