Афганские силовики восстановили контроль над логистическим терминалом на границе с Туркменистаном

Афганский сухой торговый порт Акина на границе с Туркменистаном находится под контролем сил обороны и безопасности Афганистана, сообщает пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".
Начальник штаба 6-й пограничной бригады полковник Себгатуллы Нури, который возглавляет объединенные правительственные силы, дислоцированные в Акине, заявил, что в порту приняты серьезные меры безопасности для их стабильной деятельности.
"Ситуация в области безопасности в этом районе находится под полным контролем правительственных сил, в радиусе 12 км от торгового порта Акина создан пояс безопасности, и мы не позволим террористам помешать вашей работе", - заявил Нури, чьи слова цитирует пресс-служба 209 корпуса.
Акина - один из двух портов, граничащих с Туркменистаном. Другой - Торгунди в западной провинции Герат пока находится под контролем боевиков движения "Талибан". Об обстоятельствах освобождения порта Акина не сообщается.
Между тем пресс-центр Министерства обороны Афганистана сообщил, что за прошедшие сутки в ходе боестолкновений по всей стране убиты 206 талибов, 101 ранены и 13 арестованы. По сведениям военного ведомства, боестолкновения в течение суток продолжались на территории провинций Лагман, Кунар, Нангархар, Кандагар, Бадгис, Джаузджан, Саманган, Сари-Пул, Балх, Тахар и Бамиан.
Сухой порт представляет собой внутренний терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом. Он выполняет функции центра для перевалки морских грузов на внутренних направлениях.
В дополнение к роли в перевалке грузов, сухие порты могут также принимать грузы на хранение и оказывать услуги по таможенному оформлению товаров.
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