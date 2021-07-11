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Дальнее зарубежье 11.07.2021 18:17

Афганские силовики восстановили контроль над логистическим терминалом на границе с Туркменистаном

Афганский сухой торговый порт Акина на границе с Туркменистаном находится под контролем сил обороны и безопасности Афганистана, сообщает пресс-центр 209 корпуса афганской национальной армии "Шохин".

Начальник штаба 6-й пограничной бригады полковник Себгатуллы Нури, который возглавляет объединенные правительственные силы, дислоцированные в Акине, заявил, что в порту приняты серьезные меры безопасности для их стабильной деятельности.

"Ситуация в области безопасности в этом районе находится под полным контролем правительственных сил, в радиусе 12 км от торгового порта Акина создан пояс безопасности, и мы не позволим террористам помешать вашей работе", - заявил Нури, чьи слова цитирует пресс-служба 209 корпуса.

Акина - один из двух портов, граничащих с Туркменистаном. Другой - Торгунди в западной провинции Герат пока находится под контролем боевиков движения "Талибан". Об обстоятельствах освобождения порта Акина не сообщается.

Между тем пресс-центр Министерства обороны Афганистана сообщил, что за прошедшие сутки в ходе боестолкновений по всей стране убиты 206 талибов, 101 ранены и 13 арестованы. По сведениям военного ведомства, боестолкновения в течение суток продолжались на территории провинций Лагман, Кунар, Нангархар, Кандагар, Бадгис, Джаузджан, Саманган, Сари-Пул, Балх, Тахар и Бамиан.

Сухой порт представляет собой внутренний терминал, непосредственно связанный автомобильным или железнодорожным сообщением с морским портом. Он выполняет функции центра для перевалки морских грузов на внутренних направлениях.

В дополнение к роли в перевалке грузов, сухие порты могут также принимать грузы на хранение и оказывать услуги по таможенному оформлению товаров.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]