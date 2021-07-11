Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

08.07 $/bbl   WTI 72.94 0.74 Brent 74.12 0.69

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 11.07.2021 19:34

Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

Миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из еще пяти человек отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity на высоте более 80 километров, прямая трансляция ведется на сайте компании Virgin Galactic и в соцсетях.

На борту корабля находятся двое пилотов и четыре пассажира. Запуск состоялся с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two. У этого аппарата есть собственное имя - Virgin MotherShip Eve в честь матери Брэнсона Евы.

После достижения отметки в 15-20 километров на ракетоплане должны включиться свои двигатели, после чего он самостоятельно поднимется на заданную высоту, с которой пассажиры смогут некоторое время побыть в невесомости и полюбоваться видом Земли.

Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.

Virgin Galactic получила разрешение на отправку пассажиров в космос в июне по итогам прошедшего 22 мая испытательного полета.

Соперником компании в сфере пассажирских полетов является Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Миллиардер планирует отправиться в полет вместе со своим братом Марком и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе, 20 июля. Аппарат с космическими туристами на некоторое время пересечет условную границу космоса на высоте ста километров, затем капсула начнет снижаться и спустится с помощью парашютов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]