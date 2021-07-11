Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity

Миллиардер Ричард Брэнсон вместе с командой из еще пяти человек отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity на высоте более 80 километров, прямая трансляция ведется на сайте компании Virgin Galactic и в соцсетях.
На борту корабля находятся двое пилотов и четыре пассажира. Запуск состоялся с территории космопорта "Америка" в штате Нью-Мексико с помощью двухфюзеляжного самолета-носителя White Knight Two. У этого аппарата есть собственное имя - Virgin MotherShip Eve в честь матери Брэнсона Евы.
После достижения отметки в 15-20 километров на ракетоплане должны включиться свои двигатели, после чего он самостоятельно поднимется на заданную высоту, с которой пассажиры смогут некоторое время побыть в невесомости и полюбоваться видом Земли.
Ранее планировалось, что полет начнется в 16:00 по московскому времени, но его отложили на полтора часа из-за погодных условий.
Virgin Galactic получила разрешение на отправку пассажиров в космос в июне по итогам прошедшего 22 мая испытательного полета.
Соперником компании в сфере пассажирских полетов является Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Миллиардер планирует отправиться в полет вместе со своим братом Марком и еще одним пассажиром, купившим билет на аукционе, 20 июля. Аппарат с космическими туристами на некоторое время пересечет условную границу космоса на высоте ста километров, затем капсула начнет снижаться и спустится с помощью парашютов.
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