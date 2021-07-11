Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Радиолокационными средствами контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа в воскресенье над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ воздушные цели, сообщил Национальный центр управления обороной России.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - отметили в центре.
"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Москва готова содействовать в вопросе делимитации азербайджано-армянской границы – МИД РФ
Глава Минфина США обеспокоена, что новые штаммы COVID-19 подорвут восстановление мировой экономики
Азербайджан в июне выполнил сделку ОПЕК+ на 100% - Минэнерго
Торговый дом Азербайджана в Казахстане намерен сотрудничать с турецкими предприятиями в одной из областей РК
Миллиардер Брэнсон вернулся из суборбитального полета
Брэнсон отправился в суборбитальный полет на ракетоплане Unity
Более 16% населения Азербайджана полностью привито от коронавируса
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
ИВ Имишли направит около 840 тыс. манатов на ремонт городских дорог и благоустройство
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?