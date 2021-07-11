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СНГ 11.07.2021 20:00

Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Радиолокационными средствами контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа в воскресенье над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ воздушные цели, сообщил Национальный центр управления обороной России.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - отметили в центре.

"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]