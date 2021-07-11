Российские истребители перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем

Радиолокационными средствами контроля воздушного пространства дежурных средств ПВО Южного военного округа в воскресенье над акваторией Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ воздушные цели, сообщил Национальный центр управления обороной России.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты истребители Су-30СМ и Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолет-разведчик CL-600 "Челленджер" ВВС США и сопроводили их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

"После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования", - отметили в центре.

"Полеты российских истребителей выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в сообщении.