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Дальнее зарубежье 11.07.2021 20:20

Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки возобновятся не ранее, чем через 10 дней - постпред

Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки возобновятся не раньше, чем через 10 дней, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы исходим из того, что чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше. Думаю, это произойдет не раньше, чем дней через десять, может и позднее", - сказал Ульянов в интервью газете "Коммерсант".

Дипломат отметил, что "на сегодняшний день никто, включая иранскую сторону, этого не знает".

Это можно понять: в Иране только что избран новый президент, приходит новая команда, им нужно время, чтобы определиться. Вопрос чрезвычайно острый для иранского общества и для истеблишмента. Идут жаркие споры. Так что ничего удивительного", - пояснил Ульянов.

Постпред также отметил, что в переговорном процессе "по его ощущениям, мы проделали свыше 90% пути".

"Осталось сравнительно немного. Но среди этих оставшихся 10% есть несколько политически чувствительных вопросов, из-за которых может произойти заминка. Этого нельзя исключать", - заявил Ульянов.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]