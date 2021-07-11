Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки возобновятся не ранее, чем через 10 дней - постпред

Переговоры по восстановлению иранской ядерной сделки возобновятся не раньше, чем через 10 дней, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Мы исходим из того, что чем быстрее возобновятся переговоры, тем лучше. Думаю, это произойдет не раньше, чем дней через десять, может и позднее", - сказал Ульянов в интервью газете "Коммерсант".
Дипломат отметил, что "на сегодняшний день никто, включая иранскую сторону, этого не знает".
Это можно понять: в Иране только что избран новый президент, приходит новая команда, им нужно время, чтобы определиться. Вопрос чрезвычайно острый для иранского общества и для истеблишмента. Идут жаркие споры. Так что ничего удивительного", - пояснил Ульянов.
Постпред также отметил, что в переговорном процессе "по его ощущениям, мы проделали свыше 90% пути".
"Осталось сравнительно немного. Но среди этих оставшихся 10% есть несколько политически чувствительных вопросов, из-за которых может произойти заминка. Этого нельзя исключать", - заявил Ульянов.
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