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Дальнее зарубежье 11.07.2021 22:27

Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что верит в успех поданного с его участием иска против крупнейших американских соцсетей.

"У них есть иммунитет против невероятного количества вещей. Однако против этого иска иммунитета у них нет, потому что они нарушили конституцию. Это беспрецедентное нарушение", - сказал он в эфире Fox News, говоря о соцсетях.

Кроме того, Трамп сообщил, что определился, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. "Пока что не могу сообщить о решении", - добавил он.

Ранее в июле Трамп, как сообщалось, заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Google, Twitter и Facebook, в которых его страницы в данный момент заблокированы.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТРАМП, СОЦСЕТИ, ИСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]