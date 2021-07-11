Трамп уверен, что сможет выиграть дело против американских соцсетей

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что верит в успех поданного с его участием иска против крупнейших американских соцсетей.

"У них есть иммунитет против невероятного количества вещей. Однако против этого иска иммунитета у них нет, потому что они нарушили конституцию. Это беспрецедентное нарушение", - сказал он в эфире Fox News, говоря о соцсетях.

Кроме того, Трамп сообщил, что определился, будет ли баллотироваться на следующих президентских выборах. "Пока что не могу сообщить о решении", - добавил он.

Ранее в июле Трамп, как сообщалось, заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Google, Twitter и Facebook, в которых его страницы в данный момент заблокированы.