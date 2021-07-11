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Дальнее зарубежье 11.07.2021 23:29

Вашингтон изучает запрос Гаити об отправке военных после убийства президента

Администрация США изучает запрос Гаити об отправке военнослужащих в эту страну после убийства президента Жовенеля Моиза для стабилизации там ситуации с безопасностью, заявил в воскресенье Fox News представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы анализируем запрос, как это было бы сделано при любом другом запросе о помощи здесь в Пентагоне. Мы изучаем его", - сказал он, добавив, что решение еще не принято.

Кирби добавил, что приоритет США - оказать Гаити помощь в расследовании обстоятельств нападения на Моиза. По его словам, с этой целью в Гаити в воскресенье отправляется группа, в состав которой входят сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства внутренней безопасности.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает, что высокопоставленное официальное лицо в администрации президента накануне заявило, что у США на данный момент нет планов по оказанию военной помощи Гаити.

Моиз был убит в ночь на среду в своей резиденции, его супруга была тяжело ранена. В убийстве принимала участие группа наемников, в которой были "26 колумбийцев, опознанных по паспортам, а также двое американцев с Гаити", сообщил ранее начальник национальной полиции Гаити Леон Шарль на пресс-конференции.

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Тэги: ГАИТИ, ПЕНТАГОН, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]