Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0228 GBR   2.3417 TRY   0.1956

Цена на нефть

09.07 $/bbl   WTI 74.56 1.62 Brent 75.55 1.43

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.07.2021 22:47

В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие более 48% - ЦИК

В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

В 21:00 закрылись все 2 тыс. избирательных участков на территории Молдовы. В стране проголосовало 1 264 498 избирателей, что составляет 44,53% от общего количества избирателей, внесенных в списки для голосования. За рубежом проголосовало еще более 200 тыс. граждан. Общее количество граждан Молдовы, принявших участие в выборах составляет более 48%. Эта цифра еще вырастит за счет продолжающегося голосования в странах Европы, в США и Канаде. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.

Для проведения выборов было открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2 тыс. в Молдовы (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдавии, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).

Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ЯВКА


Похожие новости


Президент Молдавии обещает подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после снятия режима ЧП Санду не собирается отказываться от идеи проведения в Молдове досрочных парламентских выборов Президент Молдавии видит выход из политического кризиса в досрочных парламентских выборах Додон приветствует возобновление сотрудничества парламентов Молдавии и РФ Действующий премьер Молдавии в качестве и.о. президента распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября Президент Молдавии не собирается немедленно распускать парламент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]