В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие более 48% - ЦИК

В досрочных выборах в парламент Молдовы приняло участие чуть менее полутора миллионов избирателей, что составляет более 48% избирателей, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в режиме реального времени отражается количество голосующих.

В 21:00 закрылись все 2 тыс. избирательных участков на территории Молдовы. В стране проголосовало 1 264 498 избирателей, что составляет 44,53% от общего количества избирателей, внесенных в списки для голосования. За рубежом проголосовало еще более 200 тыс. граждан. Общее количество граждан Молдовы, принявших участие в выборах составляет более 48%. Эта цифра еще вырастит за счет продолжающегося голосования в странах Европы, в США и Канаде. Для признания выборов состоявшимися необходимо, чтобы в них приняло участие более одной трети избирателей.

Для проведения выборов было открыто 2 150 избирательных участков, в том числе 2 тыс. в Молдовы (включая 41 участок на правом берегу Днестра, предназначенный для голосования граждан Молдавии, проживающих в Левобережье) и 150 участков за рубежом (в 36 странах).

Первые предварительные результаты выборов будут известны к полуночи.