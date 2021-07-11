Строительство «Северного потока 2» завершится в августе

Строительство газопровода "Северный поток 2", как ожидается, завершится уже в следующем месяце, магистраль должна заработать в этом году, заявил исполнительный директор проектной компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг в интервью Handelsblatt.
"На данный момент 98% трубопровода завершено. Оставшиеся два процента касаются одной из двух нитей. Другой линия полностью построена. Мы предполагаем, что строительство закончится в конце августа. Наша цель - запустить трубопровод в этом году", - сказал он.
Испытания и сертификация, по его словам, займут 2-3 месяца. "Они займут, по предварительным оценкам, от 2 до 3 месяцев по каждой из линий. На завершенном участке мы уже приступили к этим работам. Угрозы санкций со стороны США значительно усложнили нашу работу во всех отношениях, это касается и сертификации. Но мы работаем над решениями и обязательно найдем способ. Конечным результатом будет трубопровод, отвечающий всем международным требованиям и отраслевым стандартам", - заявил он.
Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. "Газпром" достраивает "Северный поток 2" собственными силами, так как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу.
Строительство первой нитки магистрали "Северный поток 2" завершилось 4 июня.
При строительстве первого "Северного потока" от сварки последней трубы до запуска магистрали прошло полгода; второй нитки - три месяца.
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