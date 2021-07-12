США не потеряли рычагов влияния на талибов из-за вывода войск из Афганистана - Пентагон

Вашингтон не потерял свои рычаги давления на движение "Талибан", несмотря на проводимый вывод американских военнослужащих из Афганистана, заявил Fox News представитель Пентагона Джон Кирби.
"У нас есть много дипломатических рычагов воздействия, и мы их используем. Мы по-прежнему принимаем участие в попытках способствовать достижению урегулирования в Афганистане посредством переговоров, и ничего не изменилось в нашей приверженности этому. Международное сообщество также должно сохранять приверженность такому исходу", - заявил Кирби.
Кирби, говоря о ситуации в Афганистане, отметил, что "США способны противостоять угрозам, даже действуя издалека", в частности, благодаря взаимодействию со странами в регионе, на что президент США Джо Байден указал своей речи, посвященной выводу американских военных из Афганистана.
"Мы всегда хотим найти дополнительные варианты, вот почему мы работаем с соседними странами, которые находятся ближе к Афганистану, чтобы рассмотреть, какие у нас есть возможности. И мы делаем это быстро и энергично", - добавил Кирби.
Байден на прошедшей неделе призвал страны ближневосточного региона помогать Вашингтону добиваться мирного урегулирования в Афганистане после вывода иностранных войск из этой страны.
Также, как сообщалось, он заявил, что процесс вывода войск США из Афганистана завершится 31 августа 2021 года.
Изначально планировалось, что вывод сил США завершится к 11 сентября 2021 года. Затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось, и потому может завершиться в августе.
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