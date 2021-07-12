Афганистан, Южный Кавказ, конфликты в Африке и вызовы цифровой эпохи обсудят главы МИД стран ЕС

Одной из "горячих тем" на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник обещает стать положение в Афганистане после вывода иностранных войск, обсуждение которого включено в раздел "текущих дел".

"Европейцы хотят продолжать работать с населением Афганистана в различных миссиях, как это было в последние двадцать лет", - сказал в минувшую пятницу высокопоставленный чиновник ЕС.

После этого обсуждения глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отправится в Ташкент, где примет участие в переговорах по Афганистану с региональными игроками и другими заинтересованными сторонами.

В принятом ранее постановлении Совета ЕС по Афганистану обозначено намерение союза, с одной стороны, взаимодействовать с будущим афганским правительством "строго в зависимости от условий". С другой стороны, продолжать работать с населением Афганистана.

"Мы хотим работать над сохранением социальных достижений этих двадцати лет, в частности, в положении меньшинств, женщин и девочек", - выделил собеседник журналистов возможное направление усилий.

"Если мирного перехода не получится и Афганистан снова будет охвачен гражданской войной, мы получим много проблем, угроз безопасности", - признал он.

Также в разделе "текущих дел" - Боррель отчитается перед Советом ЕС о своих переговорах с членом Госсовета Китая, министром иностранных дел КНР Ван И, состоявшихся 8 июля в формате видеоконференции.

Совет ЕС будет проинформирован о визите министров иностранных дел Литвы, Австрии и Румынии в Армению, Азербайджан и Грузию. От имени Борреля эти министры передали руководителям стран Южного Кавказа обещания ЕС быть активным игроком в разрешении конфликтов в регионе. ЕС будет поддерживать региональное сотрудничества и взаимосвязанность стран на Южном Кавказе, обеспечит гибкость рамок политики Восточного партнерства, в которой все они участвуют.

"Домашние заготовки" для углубленного обсуждения Советом по иностранным делам на этот раз - геополитические последствия новых цифровых технологий, их влияние на внешнюю политику и политику безопасности ЕС; и состояние работы над Стратегическим компасом - главным на сегодняшний день проектом в области безопасности и обороны ЕС.

Министрам будет предложено рассмотреть принципы внешней цифровой политики ЕС: "как наилучшим образом позиционировать себя по отношению к единомышленникам и другим партнерам в продвижении своих ценностей, правил и стандартов в контексте системного соперничества за цифровое управление".

Совет проведет углубленное обсуждение всех четырех корзин Стратегического компаса (кризисное управление, устойчивость, партнерство и военный потенциал).

В повестке дня Совета ЕС также кризисное положение в Эфиопии и политическая и гуманитарная роль ЕС в его урегулировании, укрепление стабильности в Ливане, учреждение учебно-тренировочной миссии в Мозамбике (EUTM Mozambique).

Рабочий ланч главы дипломатических ведомств 27 стран ЕС пройдет с новым вице-премьером и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом.