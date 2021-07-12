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Спорт 12.07.2021 09:18

Итоги финала ЕВРО-20 по футболу: Британия скорбит и возмущается, Италия празднует

Английская сборная по футболу в финале чемпионата Европы на лондонском стадионе "Уэмбли" в ночь на понедельник по московскому времени уступила Италии, что привело к столкновениям фанатов двух стран, сообщают СМИ с места событий.

Британская полиция заявила, что в результате беспорядков арестованы 49 человек. Одновременно она информировала, что ранения и травмы в ходе столкновений с неадекватными болельщиками получили 19 правоохранителей.

В сообщении полиции в твиттере отмечалось, что она "помогает болельщикам покинуть стадион и центр Лондона" и обеспечивает их безопасность.

По сообщениям СМИ, в центре Лондона некоторые разочарованные поражением англичан фанаты вымещали свой гнев, разбивая бутылки, опрокидывая мусорные баки на улице.

В то же время итальянцы отпраздновали титул чемпиона Европы по футболу, рассматривая победу как новый старт не только для своей молодой национальной команды, но и для страны, которая стремилась вернуться к нормальной жизни после того, как сильно пострадала от пандемии коронавируса, сообщали местные СМИ.

Сигналящие автомобили, фейерверки и поющие болельщики заполнили Рим ночью. Полиция относилась к этому спокойно, беспорядков не отмечено, говорится в сообщениях.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИТАЛИЯ, ФУТБОЛ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]