Итоги финала ЕВРО-20 по футболу: Британия скорбит и возмущается, Италия празднует

Английская сборная по футболу в финале чемпионата Европы на лондонском стадионе "Уэмбли" в ночь на понедельник по московскому времени уступила Италии, что привело к столкновениям фанатов двух стран, сообщают СМИ с места событий.
Британская полиция заявила, что в результате беспорядков арестованы 49 человек. Одновременно она информировала, что ранения и травмы в ходе столкновений с неадекватными болельщиками получили 19 правоохранителей.
В сообщении полиции в твиттере отмечалось, что она "помогает болельщикам покинуть стадион и центр Лондона" и обеспечивает их безопасность.
По сообщениям СМИ, в центре Лондона некоторые разочарованные поражением англичан фанаты вымещали свой гнев, разбивая бутылки, опрокидывая мусорные баки на улице.
В то же время итальянцы отпраздновали титул чемпиона Европы по футболу, рассматривая победу как новый старт не только для своей молодой национальной команды, но и для страны, которая стремилась вернуться к нормальной жизни после того, как сильно пострадала от пандемии коронавируса, сообщали местные СМИ.
Сигналящие автомобили, фейерверки и поющие болельщики заполнили Рим ночью. Полиция относилась к этому спокойно, беспорядков не отмечено, говорится в сообщениях.
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