Цены на нефть незначительно снижаются, Brent дешевеет до $75,44

Нефть слабо дешевеет в понедельник после существенного подъема по итогам предыдущей сессии благодаря оптимизму трейдеров в отношении перспектив спроса на энергоносители.
Массовая вакцинация и рост экономической активности в крупных странах, особенно в США, поддерживают спрос на "черное золото", несмотря на возобновившийся подъем заболеваемости COVID-19 во многих регионах мира. Однако распространение нового штамма "дельта", а также отсутствие соглашения ОПЕК+ относительно объема добычи с августа создают неопределенность на рынке.
Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в понедельник составляет $75,44 за баррель, что на $0,11 (0,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $1,43 (1,9%) - до $75,55 за баррель.
Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $74,51 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов выросла на $1,62 (2,2%) - до $74,56 за баррель.
Как Brent, так и WTI на прошлой неделе подешевели на 0,8%.
"Статистика по-прежнему указывает на существенный рост спроса на нефть, однако инвесторы все больше обеспокоены потенциальными последствиями распространения нового штамма COVID-19", - отмечает аналитик Australia and New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. "Вопросы относительно добычи ОПЕК+ усиливают неопределенность", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.
Данные нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе на 2 единицы - до 378 штук.
В центре внимания рынка - ежемесячные обзоры по нефтяному рынку Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК, которые будут опубликованы соответственно во вторник и четверг.
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