Главы финансовых ведомств G20 одобрили реформу налогообложения транснациональных корпораций

Министры финансов и главы центробанков государств G20 поддержали реформу глобальной налоговой системы, в результате которой транснациональным корпорациям придется платить больше налогов непосредственно в тех странах, где они ведут деятельность.
"После многолетних переговоров мы достигли исторического соглашения относительно более стабильной и справедливой архитектуры международного налогообложения", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав финансовых ведомств G20.
Глобальная налоговая реформа включает в себя два ключевых пункта, первый из которых предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных корпораций, в том числе цифровых. В соответствии с первым пунктом, государства получат право облагать налогом ту деятельность международных корпораций, которая приходится на эту страну, даже если компании не представлены в ней физически.
В соответствии со вторым пунктом реформы, минимальная ставка налога на прибыль транснациональных корпораций устанавливается на уровне не менее 15%.
"Мы одобряем ключевые компоненты двух пунктов реформы - перераспределение прибылей международных компаний и установление минимальной ставки налогообложения", - говорится в коммюнике.
Соглашение о глобальной налоговой реформе, подписанное странами G7 в начале июня, получило поддержку 130 стран в рамках переговоров, которыми руководила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Главы финансовых ведомств стран G20 призвали страны, еще не поддержавшие налоговую реформу, сделать это. Они рассчитывают, что план реализации реформы будет готов к следующей встрече G20, которая состоится в октябре.
Восемь государств в том числе, Ирландия, Венгрия и Эстония, не торопятся поддерживать введение минимальной ставки налога на прибыль в 15%, пишет газета Financial Times.
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G20 будет стараться убедить их одобрить налоговую реформу. При этом она отметила, что согласия всех стран не требуется для того, чтобы реализации реформы началась.
"Нет необходимости, чтобы каждая страна была в игре", - сказала Йеллен.
Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал достигнутое соглашение "налоговой революцией, которая бывает раз в сто лет". "Реформа налогообложения транснациональных компаний была одобрена, и пути назад нет", - сказал он.
В коммюнике глав финансовых ведомств стран G20, распространенном 10 июля, говорится также об улучшении перспектив мировой экономики благодаря активной вакцинации против COVID-19 и сохраняющимся стимулирующим мерам. При этом отмечается, что темпы вакцинации в разных странах отличаются, в то время как появление новых штаммов коронавируса несет в себе риски для экономики.
"Мы подтверждаем нашу готовность использовать все доступные инструменты столько, сколько это потребуется, чтобы преодолеть все негативные последствия COVID-19", - заявили страны G20 в коммюнике.
Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Восстановление экономики США способствует росту ВВП Канады и Мексики
Румыния будет летом 2022г готова получать азербайджанский газ из Болгарии - глава Минэнерго
Турецкий бизнес определил 5 основных направлений для деятельности в Азербайджане
Джонсон призвал болельщиков поддерживать сборную Англии, а не оскорблять ее
В Физулинском районе водитель компании Korpu-Bina-Tikinti подорвался на кассетной бомбе
Гонконг вводит обязательный трехнедельный карантин для прибывающих из России
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?