Главы финансовых ведомств G20 одобрили реформу налогообложения транснациональных корпораций

Министры финансов и главы центробанков государств G20 поддержали реформу глобальной налоговой системы, в результате которой транснациональным корпорациям придется платить больше налогов непосредственно в тех странах, где они ведут деятельность.

"После многолетних переговоров мы достигли исторического соглашения относительно более стабильной и справедливой архитектуры международного налогообложения", - говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи глав финансовых ведомств G20.

Глобальная налоговая реформа включает в себя два ключевых пункта, первый из которых предусматривает перераспределение прав на налогообложение крупнейших транснациональных корпораций, в том числе цифровых. В соответствии с первым пунктом, государства получат право облагать налогом ту деятельность международных корпораций, которая приходится на эту страну, даже если компании не представлены в ней физически.

В соответствии со вторым пунктом реформы, минимальная ставка налога на прибыль транснациональных корпораций устанавливается на уровне не менее 15%.

"Мы одобряем ключевые компоненты двух пунктов реформы - перераспределение прибылей международных компаний и установление минимальной ставки налогообложения", - говорится в коммюнике.

Соглашение о глобальной налоговой реформе, подписанное странами G7 в начале июня, получило поддержку 130 стран в рамках переговоров, которыми руководила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Главы финансовых ведомств стран G20 призвали страны, еще не поддержавшие налоговую реформу, сделать это. Они рассчитывают, что план реализации реформы будет готов к следующей встрече G20, которая состоится в октябре.

Восемь государств в том числе, Ирландия, Венгрия и Эстония, не торопятся поддерживать введение минимальной ставки налога на прибыль в 15%, пишет газета Financial Times.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что G20 будет стараться убедить их одобрить налоговую реформу. При этом она отметила, что согласия всех стран не требуется для того, чтобы реализации реформы началась.

"Нет необходимости, чтобы каждая страна была в игре", - сказала Йеллен.

Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал достигнутое соглашение "налоговой революцией, которая бывает раз в сто лет". "Реформа налогообложения транснациональных компаний была одобрена, и пути назад нет", - сказал он.

В коммюнике глав финансовых ведомств стран G20, распространенном 10 июля, говорится также об улучшении перспектив мировой экономики благодаря активной вакцинации против COVID-19 и сохраняющимся стимулирующим мерам. При этом отмечается, что темпы вакцинации в разных странах отличаются, в то время как появление новых штаммов коронавируса несет в себе риски для экономики.

"Мы подтверждаем нашу готовность использовать все доступные инструменты столько, сколько это потребуется, чтобы преодолеть все негативные последствия COVID-19", - заявили страны G20 в коммюнике.