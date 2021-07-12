Токаев поручил Агентству финмониторинга и Счеткомитету расследовать серые схемы казахстанских НПЗ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о наличии "серых" схем в работе казахстанских нефтеперерабатывающих заводов и поручил агентству финмониторинга и Счетному комитету провести расследование.

"В работе казахстанских НПЗ очень много серых схем, связанных с отмыванием средств. Агентство финмониторинга, Счетный комитет должны приступить к работе и сообщить о ее результатах в первой декаде сентября", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в субботу.

В Казахстане с населением свыше 18,5 млн человек действуют три крупных НПЗ - Атырауский, Павлодарский и Шымкентский.

Президент также отметил, что несмотря на проведенную модернизацию трех НПЗ страны, количество и сроки проведения ремонтов, а также число аварийных остановок не сократились.

"Для полной обеспеченности горюче-смазочными материалами (ГСМ) в 2018 году завершена модернизация трех НПЗ. Здесь у нас большая проблема. Потрачено более 2 трлн тенге. В качестве одного из результатов ожидалось, что сроки ежегодного ремонта сократятся с 45 до 20 дней, а полная остановка завода будет осуществляться раз в три года. Но количество ремонтов и сроки проведения, количество аварийных остановок не снизились", - сказал Токаев.

Как следствие, отметил он, возникает дефицит и резкий рост цен на ГСМ, вплоть до продаж топлива в южных регионах по талонам.

"При этом все три НПЗ частично или полностью государственные. Минэнерго и "Самрук-Казына", в частности "КазМунайГаз", должны были жестко контролировать ситуацию, поэтому вам поручается решить вопрос увеличения межремонтных интервалов НПЗ и создания условий для снижения колебания цен", - поручил Токаев.

Президент Казахстана поручил правительству страны и госфонду "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных во внеплановой остановке Атырауского НПЗ (контролируется "КазМунайГазом").

"Правительству поручается совместно с "Самрук-Казына" принять меры по наказанию виновных в ситуации с внеплановой остановкой Атырауского НПЗ. Здесь вообще полный непорядок, мягко выражаясь. Это проблема - Атырауский НПЗ", - сказал Токаев.

3 марта на Атырауском НПЗ в результате поломки оборудования было приостановлено производство сжиженного нефтяного газа.

По первоначальному плану ремонтные работы планировалось завершить 4 апреля и выйти на полную мощность завода 10 апреля.

Позже министр энергетики Нурлан Ногаев заявлял, что запуск АНПЗ после сбоя состоится 24 апреля.

В итоге на технологический режим все установки были выведены 28 апреля.