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Дальнее зарубежье 12.07.2021 12:21

За сутки в Афганистане в боях с правительственной армией убиты 270 талибов

За последние сутки в боестолкновениях с правительственными силами Афганистана убит 271 боевик движения "Талибан", еще 162 получили ранения сообщает в понедельник пресс-центр министерства обороны страны.

Боевые действия в течение суток шли в провинциях Нангархар, Майдан Вардак, Хост, Кандагар, Фарах, Герат, Бадгис, Сари-Поль, Джаузджан, Нимроз, Гильменд, Бадахшан, Кундуз, Тахар и Каписа.

Пресс-центр 217 корпуса "Памир", который отвечает за безопасность пяти северо-восточных провинций Афганистана, сообщает, что силовики отбили очередной штурм города Талукан, административного центра провинции Тахар.

"Прошедшей ночью террористы пытались атаковать позиции национальных сил обороны в населенных пунктах Чамчак и Сарайсанг в окрестностях города Талукан. Нападение было отражено, 14 террористов, в том числе иностранцы, были убиты, еще 15 получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди убитых боевиков есть граждане Узбекистана.

Кроме того, по сообщению пресс-центра 217 корпуса, этим утром военно-воздушные силы страны нанесли удар по скоплениям террористов в окрестностях уезда Фархар провинции Тахар.

"Согласно первоначальным сообщениям, в результате авиаударов убиты 12 террористов". - сообщает пресс-центр.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОБСТАНОВКА, БОИ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]