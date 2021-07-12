За сутки в Афганистане в боях с правительственной армией убиты 270 талибов

За последние сутки в боестолкновениях с правительственными силами Афганистана убит 271 боевик движения "Талибан", еще 162 получили ранения сообщает в понедельник пресс-центр министерства обороны страны.
Боевые действия в течение суток шли в провинциях Нангархар, Майдан Вардак, Хост, Кандагар, Фарах, Герат, Бадгис, Сари-Поль, Джаузджан, Нимроз, Гильменд, Бадахшан, Кундуз, Тахар и Каписа.
Пресс-центр 217 корпуса "Памир", который отвечает за безопасность пяти северо-восточных провинций Афганистана, сообщает, что силовики отбили очередной штурм города Талукан, административного центра провинции Тахар.
"Прошедшей ночью террористы пытались атаковать позиции национальных сил обороны в населенных пунктах Чамчак и Сарайсанг в окрестностях города Талукан. Нападение было отражено, 14 террористов, в том числе иностранцы, были убиты, еще 15 получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди убитых боевиков есть граждане Узбекистана.
Кроме того, по сообщению пресс-центра 217 корпуса, этим утром военно-воздушные силы страны нанесли удар по скоплениям террористов в окрестностях уезда Фархар провинции Тахар.
"Согласно первоначальным сообщениям, в результате авиаударов убиты 12 террористов". - сообщает пресс-центр.
Президенты Азербайджана и Таджикистана обсудили ситуацию в Афганистане
Для более эффективных кадровых реформ в азербайджанской армии будут применены новые технологии – Замминистра обороны
Армянские ВС вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
Восстановление экономики США способствует росту ВВП Канады и Мексики
Румыния будет летом 2022г готова получать азербайджанский газ из Болгарии - глава Минэнерго
Турецкий бизнес определил 5 основных направлений для деятельности в Азербайджане
Джонсон призвал болельщиков поддерживать сборную Англии, а не оскорблять ее
В Физулинском районе водитель компании Korpu-Bina-Tikinti подорвался на кассетной бомбе
Гонконг вводит обязательный трехнедельный карантин для прибывающих из России
Азерсу отбирает подрядчика для проведения реконструкции системы водоснабжения города Балакян
ИВ Гейгеля выделит более 850 тыс. манатов на капремонт городских дорог
ИВ Гянджи направит свыше 1,2 млн манатов на ремонт и благоустройство в городе
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Абоненты Nar могут продлить срок действия услуги «Asan İmza» при помощи SMS
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?