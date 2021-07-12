Совет ЕС продлил на полгода экономические санкции против России

Главы МИД стран ЕС решили продлить на полгода секторальные экономические санкции против России, говорится в заявлении, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение продлить ограничительные меры, которые в настоящее время нацелены на отдельные секторы российской экономики, еще на шесть месяцев: до 31 января 2022 года", - говорится в документе.