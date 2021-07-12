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Регион 12.07.2021 12:36

Глава МИД Ирана считает возможным, что уже в августе американские санкции в отношении Тегерана будут сняты

Глава МИД Ирана Джавад Зариф надеется, что окончательные договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут достигнуты в августе.

В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция) с целью синхронизировать возобновления выполнения Тегераном в полном объеме положений СВПД и отмены антииранских санкций, введенных США после их выхода из сделки в мае 2018 года.

Переговоры в Вене "приблизились к рамкам возможного соглашения о снятии американских санкций", - написал Зариф в последнем отчете парламенту о ходе консультаций.

"Надеюсь, что то, что было достигнуто до сих пор, будет завершено к началу работы будущей администрации", - отметил министр, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

Ранее сообщалось, что церемония приведения к присяге избранного 18 июня президента Ирана Ибрахима Раиси состоится 3 августа.

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Тэги: ИРАН-, СВПД, ПЕРЕГОВОРЫ, ОЦЕНКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]