Глава МИД Ирана считает возможным, что уже в августе американские санкции в отношении Тегерана будут сняты

Глава МИД Ирана Джавад Зариф надеется, что окончательные договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут достигнуты в августе.
В Вене с апреля ведутся переговоры Ирана и "пятерки" международных посредников (РФ, КНР, Великобритания, Германия и Франция) с целью синхронизировать возобновления выполнения Тегераном в полном объеме положений СВПД и отмены антииранских санкций, введенных США после их выхода из сделки в мае 2018 года.
Переговоры в Вене "приблизились к рамкам возможного соглашения о снятии американских санкций", - написал Зариф в последнем отчете парламенту о ходе консультаций.
"Надеюсь, что то, что было достигнуто до сих пор, будет завершено к началу работы будущей администрации", - отметил министр, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.
Ранее сообщалось, что церемония приведения к присяге избранного 18 июня президента Ирана Ибрахима Раиси состоится 3 августа.
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