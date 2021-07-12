На Украине стартуют украинско-британские военные учения

В понедельник на Украине на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений начинаются международные украинско-британские военные учения "Казацкая Булава-2021" (Cossack Mace), сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"В торжествах примут участие представители командования Сухопутных войск Украины, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFAIR и другие", - сказано в сообщении пресс-службы в фейсбуке.

Отмечается, что украино-британские военные учения будут проходить с 12 по 24 июля.

Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники пяти стран-партнеров (Украина, США, Великобритания, Канада, Швеция).