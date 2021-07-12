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СНГ 12.07.2021 13:11

На Украине стартуют украинско-британские военные учения

В понедельник на Украине на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений начинаются международные украинско-британские военные учения "Казацкая Булава-2021" (Cossack Mace), сообщает пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"В торжествах примут участие представители командования Сухопутных войск Украины, оперативного командования "Восток", командир 4-го батальона Королевского полка Шотландии, командир операции UNIFAIR и другие", - сказано в сообщении пресс-службы в фейсбуке.

Отмечается, что украино-британские военные учения будут проходить с 12 по 24 июля.

Участие в учениях примут около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники пяти стран-партнеров (Украина, США, Великобритания, Канада, Швеция).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]