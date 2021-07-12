В Физулинском районе водитель компании Korpu-Bina-Tikinti подорвался на кассетной бомбе

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о подрыве гражданского лица на кассетной бомбе в Физулинском районе.

Согласно информации прокуратуры Физулинского района, водитель строительной компаний ООО «Korpu-Bina-Tikinti» Эльшан Халилов (1987 г.р.), во время работы задел запрещенную международным правом неразорвавшуюся кассетную бомбу, установленную армянскими военными в селе Гараханбейли Физулинского района в период Второй Карабахской войны.

В результате разрыва снаряда, Халилов получил травмы различной степени.

По выявленному факту прокуратура Физулинского района ведет расследование.

Х.Насирзаде