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Происшествия 12.07.2021 12:41

В Физулинском районе водитель компании Korpu-Bina-Tikinti подорвался на кассетной бомбе

Генпрокуратура Азербайджана сообщает о подрыве гражданского лица на кассетной бомбе в Физулинском районе.

Согласно информации прокуратуры Физулинского района, водитель строительной компаний ООО «Korpu-Bina-Tikinti» Эльшан Халилов (1987 г.р.), во время работы задел запрещенную международным правом неразорвавшуюся кассетную бомбу, установленную армянскими военными в селе Гараханбейли Физулинского района в период Второй Карабахской войны.

В результате разрыва снаряда, Халилов получил травмы различной степени.

По выявленному факту прокуратура Физулинского района ведет расследование.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАБАХ, МИНА, ПОДРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]