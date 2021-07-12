Турецкий бизнес определил 5 основных направлений для деятельности в Азербайджане

Делегация во главе с руководителем Международного бизнес-форума (IBF) и основателем Турецкой ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD) Эролом Яраром провела переговоры с руководством Конфедерации предпринимателей Азербайджана,

Как сообщает сайт Конфедерации, Ярар на встрече подчеркнул, что в будущем деятельность турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрена по 5 стратегическим секторам, в частности, это туризм, АПК, пищевая промышленность и здравоохранение.

На встрече было отмечено, что в этом году в Баку пройдет 25-ый Форум IBF. Участие в форуме примут до 150 азербайджанских и иностранных компаний.

Э.Шафиев