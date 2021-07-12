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Бизнес и законодательство 12.07.2021 12:45

Турецкий бизнес определил 5 основных направлений для деятельности в Азербайджане

Делегация во главе с руководителем Международного бизнес-форума (IBF) и основателем Турецкой ассоциации независимых промышленников и бизнесменов (MUSIAD) Эролом Яраром провела переговоры с руководством Конфедерации предпринимателей Азербайджана,

Как сообщает сайт Конфедерации, Ярар на встрече подчеркнул, что в будущем деятельность турецких бизнесменов в Азербайджане предусмотрена по 5 стратегическим секторам, в частности, это туризм, АПК, пищевая промышленность и здравоохранение.

На встрече было отмечено, что в этом году в Баку пройдет 25-ый Форум IBF. Участие в форуме примут до 150 азербайджанских и иностранных компаний.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, БИЗНЕС, ИНТЕРЕСЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]