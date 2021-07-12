Джонсон призвал болельщиков поддерживать сборную Англии, а не оскорблять ее

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник упрекнул британских футбольных фанатов, которые оскорбляли в социальных сетях футболистов сборной Англии после поражения в финале "Евро-2020".
"Эта сборная Англии заслуживает того, чтобы ее восхваляли как героев, а не оскорбляли на расистской почве в социальных сетях. Те, кто позволил себе такое, должны устыдиться", - написал Джонсон в понедельник на своей странице в твиттере.
Английская футбольная ассоциация опубликовала заявление, в котором осудила поведение болельщиков.
"Ассоциация осуждает все формы дискриминации и потрясена расизмом, который был направлен на некоторых игроков сборной Англии в социальных сетях", - написала ассоциация в твиттере.
"Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать пострадавших игроков и привлечь к самым суровым наказаниям всех ответственных за такое поведение", - отмечается в заявлении.
Полиция Лондона также в своем аккаунте в твиттере заявила, что ей известно о ряде оскорбительных и расистских высказываний, направленных на футболистов, и эти случаи будут расследованы.
В воскресенье между сборными Италии и Англии состоялся финал "Евро-2020". В основное время команды сыграли вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти сборная Италии победила со счетом 3:2. У англичан не забили 11-метровые удары Букайо Сака, Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо. Это и спровоцировало оскорбительные высказывания ряда болельщиков сборной Англии.
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