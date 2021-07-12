Грузинские депутаты устроили драку в парламенте

Заседание парламента Грузии было прервано в понедельник после того, как врукопашную сошлись депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" и оппозиционеры.

Пострадавших нет, приставам парламента удалось разнять драчунов, но депутату от оппозиции Гиоргию Вашадзе порвали пиджак.

Депутаты-оппозиционеры попытались провести на заседание руководителей оппозиционных телеканалов и предоставить им слово.

Журналисты, в свою очередь, хотели потребовать отставки кабинета министров и призвать к проведению досрочных парламентских выборов.

"Оппозиция пытается создать провокацию любыми способами. Это аморальные действия и им будет дан соответствующий ответ", - сказал, комментируя события, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.